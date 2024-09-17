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Kayseri Erciyes 38 Beraberlik Sonrası Zamana İhtiyaç Duyduklarını Belirtti

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3. Lig 4. Grup takımlarından Kayseri Erciyes 38, sahasında Sebat Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı. Antrenör Uğur Kulaksız, sezon hazırlık döneminde olduklarını ve takımın her geçen hafta daha iyi olacağına inandıklarını ifade etti.

3. Lig 4. Grup takımlarından Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında Sebat Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan antrenör Uğur Kulaksız, zamana ihtiyaçları olduğunu ve her geçen hafta daha iyi olacaklarını söyledi.

Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü Teknik Direktörü Uğur Kulaksız, "Lige hazırlık dönemi içerisindeyiz. Daha sezona tam anlamıyla hazırlamış değiliz. Sebat Gençlikspor karşısında özverili ve zor bir maç oynadık. Oyun ve skor üstünlüğü bizde idi ama buru koruyamadık. Çocukların yüreğine sağlık, iyi mücadele ettik. Alınan 1 puan çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Her geçen hafta daha iyi olacağız. Zamana ihtiyacımız var. Taraftarımızın desteğine layık olmaya çalışacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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