Kayseri Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü Konya'dan Madalya İle Döndü

Ağustos ayında gerçekleştirilen U-16 ve U-18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Kayseri Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü sporcusu Nurcan Akpınar, 1500 metrede Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Kulüp Başkanı Handan Koçyiğit, yeni sezona daha iyi hazırlanacaklarını ve başarılarını sürdüreceklerini belirtti.

Kayseri Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü, Konya'da yapılan atletizm yarışlardan da madalya ile dönmeyi başardı.

Ağustos ayını başında gerçekleştirilen U-16 ve U-18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü sporcusu Nurcan Akpınar; 1500 metrede Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkarak, bronz madalya kazandı. Kulüp Başkanı Handan Koçyiğit; "Konya'da yapılan yarışlardan tüm şanssızlıklara rağmen madalya alarak döndük. Çok daha büyük başarılar için yeni sezona daha iyi hazırlanacağız. Sezon bitti ancak bizim çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ara vermiyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporcularıma olan inancım tam. Yeni sezonda Türkiye Şampiyonlukları ile yine kürsüde yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ