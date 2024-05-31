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Kayseri Elit Voleybol Kulübü Türkiye 9'uncusu oldu

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Eskişehir'de yapılan Voleybol Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Finalleri'nde mücadele eden Kayseri Elit Voleybol Kulübü, Türkiye 9'uncusu oldu.

Eskişehir'de yapılan Voleybol Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Finalleri'nde mücadele eden Kayseri Elit Voleybol Kulübü, Türkiye 9'uncusu oldu.

Kayseri Elit Voleybol Kulübü, Kulüplü Genç Erkekler kategorisinde il müsabakalarında şampiyon olduktan sonra ilk grup maçlarını set vermeden geçti. Bu başarısını ardından Türkiye Yarı Finalleri için Sivas'ta mücadele edenKayseri ekibi yarı final maçlarında oynadığı 3 maçı da rakiplerine set vermeden tamamladı ve 16 Türkiye finalisti içerisine ismini yazdırdı. Türkiye final maçları Eskişehir'de oynandı. Türkiye'nin voleybol devlerinin yer aldığı finallerde tek gençlik kulübü olan Kayseri Elit Voleybol Kulübü Arkasspor'a 3-0'lık skorla mağlup olurken, Altekma'ya ise 3-2'lik skorla yenildi. Son maçında Doğu Akademi ile karşılaşan Kayseri Elit Voleybol bu maçı 3-2'lik sonuçla kazanarak Türkiye 9'uncusu oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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