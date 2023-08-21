Kayseri Elit Voleybol, 4. grupta mücadele edecek

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Voleybol 2. Lig Erkekler sezonunda, Kayseri Elit Voleybol takımı 4. grupta mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2. Lig Erkekler 2023-2024 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezonda 2. Lig Erkekler 4. Grupta yer alan Kayseri ekibi Elit Voleybol Takımı yeni sezondan umutlu. Kayseri Elit Voleybol yeni sezonda 4. Grupta Beyşehir Akademi Spor, Konya Büyükşehir Belediyespor, Karapınar Anadolu Lisesi, Pema Koleji, Seydişehir Spor, Ürgüp Gençlik Spor ve Sorgun Belediyespor takımları ile mücadele edecek. İlk devre 22 Ekim'de başlayıp 3 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre ise 17 Aralık'ta başlayıp sezon Şubat 2024'de sona erecek. 4.Grupta 1. hafta karşılaşmaları ise şu şekilde;

Kayseri Elit Voleybol-Karapınar Anadolu Lisesi

Konya Büyükşehir Bld.-Beyşehir Akademi Spor

Sorgun Belediyespor-Pema Koleji

Seydişehir Spor- Ürgüp Gençlikspor - KAYSERİ