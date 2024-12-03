Kayseri Döğergücü FK Namağlup Liderliğini sürdürüyor

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Döğergücü FK; oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak liderlik koltuğuna otururken, kalesinde ilk golü Talas Anayurtspor maçında gördü.

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Kayseri Döğergücü FK, yoluna namağlup devam ediyor. Bu sezon B Grubu'nda yer alan ekip, ligin ilk 8 haftasında oynadığı maçların tamamını kazanarak 24 puan topladı. 24 puanla zirvede yer alan Döğergücü FK, adım adım şampiyonluğa koşuyor. Ligin 8. haftasında Talas Anayurtspor'u 3-1 yenen Döğergücü FK, elinde bulduğu unvanı bu maçta sonlandı. 8. hafta sonunda rakip filelere 36 gol atan Döğergücü FK, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

+35 averajı bulunan Döğergücü FK; ligin 9. haftasında rakibi Kocasinan Yemlihaspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ