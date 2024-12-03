Üye Girişi
Haberler
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu

Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu! İşte verilen ceza

 Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek

Muhaliflerin yeni hedefi ifşa oldu, rejim komutanından yanıt gecikmedi
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

Sabrı taşan profesörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var

Kayseri Döğergücü FK Namağlup Liderliğini sürdürüyor

Kayseri Döğergücü FK Namağlup Liderliğini sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Döğergücü FK, 8 maçta 24 puan topladı. Yalnızca 1 gol yiyen takım, adım adım şampiyonluğa ilerliyor.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Döğergücü FK; oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak liderlik koltuğuna otururken, kalesinde ilk golü Talas Anayurtspor maçında gördü.

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Kayseri Döğergücü FK, yoluna namağlup devam ediyor. Bu sezon B Grubu'nda yer alan ekip, ligin ilk 8 haftasında oynadığı maçların tamamını kazanarak 24 puan topladı. 24 puanla zirvede yer alan Döğergücü FK, adım adım şampiyonluğa koşuyor. Ligin 8. haftasında Talas Anayurtspor'u 3-1 yenen Döğergücü FK, elinde bulduğu unvanı bu maçta sonlandı. 8. hafta sonunda rakip filelere 36 gol atan Döğergücü FK, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

+35 averajı bulunan Döğergücü FK; ligin 9. haftasında rakibi Kocasinan Yemlihaspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Eteğinin altındaki mekanizma merak konusu
img

Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'de yakalandı
img

"Hayatımda ilk defa bağırarak ağladım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.