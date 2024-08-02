Üye Girişi
Haberler

Kayseri'den Paris 2024 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'e övgü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile gurur duyduğunu söyledi. Kabakcı, Dikeç ile uzun yıllar çalıştıklarını ve halen ortak projeler yürüttüklerini belirtti.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsan Kabakcı, ekipman kullanmadan kendine has tarzıyla Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile çok uzun yıllar çalıştığını ve kendisi ile gurur duyduğunu söyledi.

Final atışlarındaki görüntüsü ile bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen Milli Sporcu Yusuf Dikeç ile ilgili olarak Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsanKabakcı dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Halen Yusuf Dikeç ile Kayseri Gençlik ve Sor İlMüdürlüğü'nün ortak çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Kabakcı müsabakalarını zevkle takip ettiğini söyledi.

Konula ilgili olarak, il müdürlüğünün resmi sosyal medya sayfasında şu açıklamalara yer verildi:

"Havalı Tabanca Sporcusu Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarındaki başarısıyla dünya gündeminde. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Ali İhsan Kabakcı'nın Kahramanmaraş İl Müdürlüğü döneminde yakın çalışmalar gerçekleştirdiği sporcumuz Yusuf Dikeç ile halen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müzde ortak çalışmalarımız devam ediyor."

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da sporcu ile ilgili, "Gerçekten bugün bizlerin gurur günüdür. Öncelikle Yusuf Dikeç, kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyorum ve kutluyorum. Kendisi çok çalışkan azimli bir sporcu hal böyle olunca başarıda kaçınılmaz oluyor. Kahramanmaraş'ta İl Müdürlüğü yaptığım dönemde sıkça bir araya geldiğim, müsabakalarını keyifle izlediğim bir sporcuydu. Ekipman kullanmadan kendine has tarzıyla Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında çok rahat bir şekilde gümüş madalyanın sahibi oldu. Tekrardan kendisini kutluyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Kayseri Gümüş Paris Spor Spor Güncel Haberler

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

 Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Bakmadan Geçme

CUMA HUTBESİ 2 AĞUSTOS | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Instagram neden kapatıldı? Instagram neden açılmıyor? Instagram neden engellendi? Kızılcık Şerbeti Cemal kim? Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR? Kızılcık Şerbeti Hacı Asude kim? Servet Pandur kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kızılcık Şerbeti Heves kim? Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? Emekli maaşları fark ödemesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Tarih netleşti! Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi? Instagram yasaklandı mı, kaldırıldı mı, neden açılmıyor? Instagram'a erişim engeli neden getirildi? Simone Biles kimdir? Simone Biles kimdir kaç yaşında, nereli? Simone Biles altın madalya kazandı mı? Resmi Gazete bugün (2 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 2 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? HAMSTER KOMBAT 2 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları..
BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title