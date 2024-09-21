Kayseri'de Yarı Maraton Heyecanı: Bebekler de Yarıştı

- Kayseri Yarı Maratonu'nda bebekler de yarıştı

Yarı Maraton ile Kayseri'de 10 bin kişi koşacak

Spor A.Ş. Genel Müdürü Somtaş: "15 ülkeden 240'ın üzerinde sporsever bizimle olacak"

KAYSERİ - Kayseri'de bu yıl Koramaz Vadisi teması ile düzenlenecek olan 4. Kayseri Uluslararası Yarı Maratonu çerçevesinde yapılan Baby Run etkinliğinde bebekler, ebeveynlerine ulaşmak için emekledi. Maratonla ilgili açıklama yapan Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, "15 ülkeden 240'ın üzerinde sporsever bizimle olacak" dedi.

Bu yıl Koramaz Vadisi teması ile 22 Eylül Pazar günü 4.'sü düzenlenecek olan Kayseri Uluslararası Yarı Maratonu, sporseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Maraton kapsamında düzenlenen Baby Run etkinliği çerçevesinde de bebekler minder üzerinde emekleyerek ebeveynlerine ulaşmak için çabaladı. 10 kilometre, 21 kilometre ve halk koşusu olarak düzenlenecek olan maratona 15 ülkeden 240'ın üzerinde sporseverle birlikte 40'ın üzerinde de elit atlet katılacak. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan alanda hem misafirlere eğlenceli etkinlikler yapılırken hem de maratonda koşacak sporculara kit dağıtımı yapılıyor. Maratonun başlamasıyla birlikte 10 binin üzerinde katılımcı Kayseri'de koşmuş olacak.

Etkinlikle şehrin tanıtımına da katkı sunmayı hedeflediklerini söyleyen Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, "Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun 4.'sünü gerçekleştiriyoruz bu yıl. Yarın itibariyle yani 22 Eylül Pazar sabahı saat 08.00'de 21 kilometre ve 10 kilometre koşucularımızın startını vermiş olacağız. Saat 10.00'da ise halk koşumuzun startı verilmiş olacak. Kayıtlara baktığımızda şu anda 15 ülkeden 240'ın üzerinde sporsever bizimle olacak. Diğer taraftan de genel klasmanların tamamını değerlendirdiğimizde 8 binin üzerinde aktif kaydımız bulunmakta. Etkinlik günü sabah itibariyle de inşallah 10 binin üzerinde bir sporseverle bütün etkinliğimizi tamamlamış olacağız. Cuma gününden beri kit dağıtımlarına başladık. Koşucularımız geliyor çantalarını, tişörtlerini ve ilgili malzemelerini teslim alıyorlar buradan göğüs numaraları ile birlikte. Yarışa hazırlanmaya başlıyorlar. Cuma günü başlayan bu işimiz bu günde devam ediyor. Akşam geç saatlere kadar kit dağıtımına devam edeceğiz sporcularımızın. Yabancı sporcuların yanı sıra 40'ın üzerinde elit atletimiz var. Bunlardan da biraz bahsedecek olursak, bu atletlerimizin tamamı milli takımda yarışmış olan Avrupa ve dünya dereceleri olan sporcularımız. Bu da Kayseri Yarı Maratonu'nu daha güzel bir noktaya taşıyor ve bizim için de gurur verici bir hal almış oluyor. Diğer taraftan biz her yaptığımız koşuya bir tema ismi verdik. Kültepe Kaniş Karum'la başladık, daha sonra Erciyes, Mimarsinan ve bu yılki temamızda Koramaz Vadisi oldu. Koramaz Vadisi Kayseri'nin eşsiz güzelliklerinden biri olup, bildiğiniz üzere koruma listesine aday olan yerlerden birisi. Bugün saat 16.00'da da inşallah şehir dışından gelen ve şehir içindeki misafirlerimizi de Koramaz Vadisi'ne ringler halinde taşıyarak bir gezi gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan bu temaların sürekli olarak devam edip, inşallah şehrin tanıtıma katkı sunmasını umut ediyoruz" diye konuştu.