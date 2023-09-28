Kayseri'de Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Kadın Yaralandı

Kayseri'de Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü için atlayan biri pilot 2 kadın, ters rüzgarın etkisiyle yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü için atlayan biri pilot 2 kadın, ters rüzgarın etkisiyle yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Ayşe Ural, pilot Zeynep Karaca ile yamaç paraşütü yapmak için Ali Dağı'na çıktı.

Ural ve Karaca, atlayış yaparken ters rüzgarın etkisiyle yaklaşık 5 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 kadın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla bulundukları yerden alındı.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.