Kayseri'de Voleybol Hakemleri İçin Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Kayseri'de Voleybol Hakemleri İçin Bilgilendirme Semineri Düzenlendi
Güncelleme:
2025-2026 voleybol sezonu kapsamında Kayseri'de düzenlenen seminere, hakem, gözlemci ve saha görevlileri katıldı. Seminerde sezon değerlendirmesi yapıldı ve hakemlerin teknik bilgileri güncellendi.

Kayseri'de 2025-2026 voleybol sezonu kapsamında Ekim Ayı Hakem, Gözlemci ve Saha Müdürlüğü Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

2025-2026 voleybol sezonu kapsamında hakem, gözlemci ve saha görevlilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Ekim Ayı Hakem, Gözlemci ve Saha Müdürlüğü Bilgilendirme Semineri, Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminer; sezonun ilk ayının değerlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan durumların analiz edilmesi ve hakemlerin görevlerine ilişkin teknik bilgilerin güncellenmesi amacıyla yapıldı. Seminerin ilk bölümünde, Uluslararası Voleybol Hakemi ve İl Temsilcisi İsmail Yıldırım, Kayseri Voleybol İl Hakem Kurulu Üyesi ve Gözlemci Cihan Demir, Kayseri Voleybol İl Hakem Kurulu Üyesi ve Ulusal Hakem Betül Söğüt, Kayseri Voleybol İl Hakem Kurulu Üyesi ve Ulusal Hakem Ömer Açıcı, tarafından sezonun başlangıcından itibaren oynanan karşılaşmaların genel değerlendirmesi yapıldı. Bu bölümde hakem performansları, maç yönetimi süreçleri ve saha uygulamalarına yönelik gözlemler paylaşıldı; tespit edilen olumlu ve geliştirilmesi gereken yönler hakkında bilgi verildi. Seminerin ikinci bölümünde ise Ulusal Aday Hakem Kürşat Yörük, İl Hakem Hatice Albayrak ve Aday Hakem Nurgül Açıkgöz tarafından seminerin konusu olan '8. Bölüm: Hakemler / Başhakem' başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Sunum kapsamında; başhakemlerin görev tanımı, sorumlulukları, maç öncesi ve maç esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, hakemler arası iletişim ve koordinasyon konuları ayrıntılı olarak ele alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
