Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

10 kişiye mezar olan otel için yetkililerden vahim uyarı
10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Kayseri'de Voleybol Hakem Kursu Açılıyor

Kayseri'de Voleybol Hakem Kursu Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Şubat ayı içerisinde açılması planlanan voleybol hakem kursuna 17-31 yaş arasındaki adaylar başvurabilecek. Kontenjanı 80 kişi ile sınırlı olan kurs, teorik ve uygulamalı dersler içerecek.

Kayseri'de Şubat ayı içerisinde açılması planlanan voleybol hakem kursuna 17-31 yaş arasındaki adaylar katılabilecek.

Kayseri'de açılacak olan ve başvuruları başlayan voleybol hakem kursu için 80 kişilik kontenjan ayrıldı. 17-31 yaş arasındaki adayların katılabileceği kursun başlama tarihi 80 kişilik kontenjanın dolmasından sonra açıklanacak. Kurs başvuruları 26 Ocak tarihinde sona erecek. Kursta 3 gün boyunca 24 ders yapılacak. Kursta uygulamalı dersler, spor salonunda kursiyer ve eğitmenin spor kıyafetleri ile yapılırken, teorik dersler ise sınıflarda verilecek.

Kursiyerlerde 17 yaşından gün almış, 31 yaşından gün almamış olmak şartı aranacak. Başvuruların voleybol il temsilciliğine yapılacağı kurs sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan kursiyerler, aday hakem olarak görev almaya başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Vali Aydın otel yangınıyla ilgili kahreden detayı paylaştı
img

Önce boğdu sonra üzerine benzin döküp yaktı!
img

Okulda fenalaşan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu anlaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

1600 kişiyi affeden Trump'tan ülkenin kaderini değiştiren imza
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'dan ayrılıyor

Kerem Benfica'dan ayrılıyor
Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı

Yangının ilk başladığı anda kaydedilen görüntü yürek dağladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.