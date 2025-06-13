Kayseri'de Voleybol Genç Erkekler Türkiye Final Müsabakaları Teknik Toplantısı Yapıldı
Kayseri'de gerçekleştirilen teknik toplantıda, Voleybol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası Finalleri'nin detayları belirlendi. Müsabakalar 13-18 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.
Kayseri'de oynanacak olan Voleybol Genç Erkekler Türkiye Final Müsabakaları'nın Teknik Toplantısı yapıldı.
Kayseri Gençlik ve SporilMüdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Nihat Ermihan ve Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım katıldı. Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası Finalleri, 13-18 Haziran 2025 tarihlerinde 16 takımın katılımıyla oynanacak.
Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde grup müsabakaları 13-15 Haziran (Atatürk S.S/Gevher Nesibe S.S) eleme müsabakaları 16-18 Haziran 2025 (Atatürk S.S) tarihlerinde oynanacak. Grup müsabakalarının ardından gruplarında ilk iki sırada yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. - KAYSERİ