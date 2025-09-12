Kayseri'de TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Yarışları Başladı

Kayseri'de ilk defa düzenlenen TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Kayseri Optimist Yelken Yarışları'nın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Gökmen Çiçek, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi koordinesinde Kuşçu Marina Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Yamula Barajı'ndaki optimist yarışmalarında bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yelken sporunun kişisel gelişime katkı sunduğunu belirten Çiçek, "Gerçekten kısa süre önce 'Kayseri, su sporlarının merkezi olacak.' demiştik. Yelkende istediğimiz yerde değiliz, Yelken Federasyonunun tam desteğiyle çok mesafe almalıyız. Bizler her türlü desteği vermeye hazırız. Yelken sporunu sadece gençlerimiz spor yapsın diye düşünmüyorum. Gençlerimizin sosyal hayatında karar mekanizmalarına çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Ailelerimizi bu konuda teşvik etmek gerekiyor. Bu olimpik sporda Kayseri öncü olmak zorunda." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin spor şehri olduğunu vurgulayarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da amaçlarının Yamula Barajı'nı etkin şekilde kullanabilmek ve Kayseri'deki gençlerin su sporlarına merakını artırabilmek olduğunu kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise kentte başta yelken ile kano olmak üzere farklı su sporlarında çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özkaleli de organizasyon için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Özkaleli, Kayseri'de yelken sporunun daha fazla konuşulacağını, federasyon olarak antrenör ile teknik destek sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

7 ilden 10 kulüp ve 57 sporcunun katıldığı yarışlar, 14 Eylül'e kadar devam edecek.

Programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Bilgehan Yeşilyurt, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, kurum temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.