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Kayseri'de Türkiye Sportif Yetenek Taraması Programı Başladı

Kayseri'de Türkiye Sportif Yetenek Taraması Programı Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı', Kayseri'de başladı. Program, öğrencilerin yeteneklerini test etmek ve ülke sporunun altyapısını güçlendirmek amacıyla düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' kapsamında 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında öğrencilerin yeteneklerine göre test ve ölçümlerinin Kayseri etabı, Gevher Nesibe Spor Salonu'nda başlandı.

Ülke sporunun alt yapısının oluşmasına büyük katkıda bulunacağı ön görülerek hayata geçirilen projenin önemine vurgu yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, projenin ülke sporunun geleceğinin temel taşlarının oluşturulmasında önemli olduğunu dile getirdi.Kabakcı, "Sporun tabana yayılması konusunda Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu proje Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak protokol imzalanarak ilimizdeki okullarımızdan sırasıyla eğitim gören çocuklarımızı tesislerimize servislerle getirerek uzman antrenörler eşliğinde yetenek taramalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda yapılan projenin biz sporun yöneticileri olarak ülkemiz sporunun geleceğini temel taşlarının oluşturulmasında büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz ve burada Gevher Nesibe Spor Salonumuzda startını veriyoruz" dedi.

Yetenek Taraması açılış programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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