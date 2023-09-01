Kayseri'de traktör kazalarını önlemek için bilgilendirme yapıldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, traktör sürücülerinin neden olduğu trafik kazalarını önlemek ve azaltmak amacıyla bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Faaliyet kapsamında traktörlerde ROBS demiri ve flaşörlü uyarı lambası kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı ve 327 adet reflektör dağıtıldı.