Kayseri'de denetim yapan trafik polisleri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sürücü ve yolculara Türk bayrağı ve karanfil hediye etti, su böreği ile kurabiye ikramında bulundu. Denetimler sırasında sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgiler verildi ve eğitici videolar izlettirildi.

Kayseri'de trafik polisleri sürücülere Türk bayrağı ve karanfil hediye etti

Kayseri'de denetim yapan trafik polisleri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sürücü ve yolculara Türk bayrağı ve karanfil hediye etti, su böreği ile kurabiye ikramında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Kayseri-Ankara kara yolunda denetim yaptı. Denetimler sırasında sürücü ve yolculara, "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları hakkında bilgiler verildi, eğitici videolar izlettirildi.

"Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi" kapsamında yapılan denetimde ekipler, sürücülere ve yolculara Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sürpriz hediyeler de verdi.

Araçlardakilere Türk bayrağı, karanfil ve oyuncak hediye eden, su böreği ve kurabiye ikramında bulunan ekipler, sürücülere emniyet kemerinin önemi, trafikte saygı, güvenli sürüş, yakın takip ve aşırı hız gibi konularda da uyarılarda bulundu.

Nevşehir'den Kayseri'ye giden sürücülerden Oğuzhan Gündoğdu, AA muhabirine, "Emniyetimize duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. 5 dakika sonra da 5 dakika önce de varsan aynı yemeği yiyorsun, bu nedenle hız kazaya neden olabilir. Aileni, çocuklarını bir daha göremeyebilirsin." dedi.

Sürücü Sezer Beşgül de "Uygulamanın güzel olduğunu ifade edebilirim. Umarım sürücüler trafik kurallarını ciddiye alırlar, kimsenin canı yanmaz. Kurallara kesinlikle uyalım." diye konuştu.