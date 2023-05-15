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Kayseri'de TFF-TÜFAD Sürekli GelişimSemineri düzenlenecek

Kayseri'de TFF-TÜFAD Sürekli GelişimSemineri düzenlenecek

Spor Haberleri

Kayseri'de TTF ile TÜFAD işbirliğinde futbol antrenörleri için Sürekli GelişimSemineri düzenlenecek.

Kayseri'de TTF ile TÜFAD işbirliğinde futbol antrenörleri için Sürekli GelişimSemineri düzenlenecek.

TÜFAD Kayseri Şubesi tarafından yapılan açıklamada Sürekli GelişimSemineri 3 Ağustos Cumartesi günü online olarak yapılacak. Seminere UEFA-PRO lisans haricinde UEFA Elit A, UEFA A, UEFA B, TFF Teknik Direktör, TFF-A, TFF-B, Kaleci Antrenörleri ve TFF Grassroots-C lisans sahibi antrenörler katılacak. Seminer ücreti 200 TL olarak belirlenirken, bu seminere katılan antrenörler 5 puan kredi kazanacak. Seminere başvuru https://www.tufad.org.tr/#!seminerler linkinden yapılabilecek.

Seminerde Prof. Dr. Soner Akkurt, Prof Dr. Hakkı Ulucan, Doç. Dr. NurayŞimşek, Doç. Dr. Bekir Barış Cihan, Doç. Dr. Serdar Sucan ve Teknik Direktör Alper Kelkitli katılımcılara çeşitli konularda bilgiler verecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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