Kayseri'de Tek İp Boyu Dağcılık Eğitimi Tamamlandı

Kayseri'de Tek İp Boyu Dağcılık Eğitimi Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ve K2 Dağcılık Kulübü'nün düzenlediği Tek İp Boyu Dağcılık Eğitimi, 28 sporcunun katılımıyla sona erdi. Eğitimde teorik ve pratik dersler verildi, kursiyerler sınava tabi tutuldu.

Kayseri Dağcılık İlTemsilciliği ve K2 Dağcılık Kulübü'nün birlikte düzenlediği Tek İp Boyu Dağcılık Eğitimi tamamlandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri İlTemsilciliği'nin K2 Dağcılık Kulübü ile birlikte düzenlediği Tek İp Boyu Dağcılık Eğitimi son gününde yapılan sınavlar ile sona erdi. Toplam 28 sporcunun katıldığı eğitimlerde teorik ve pratik dersler yapıldı. Kursun son gününde ise kursiyerler sınava girerek gördükleri dersler hakkında test edildi.

Kayseri Dağcılık İlTemsilciliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; "5'i kadın olmak üzere 28 kursiyerin katıldığı eğitimlerde görev yapan hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Sporcularımızı da tebrik ediyor ve bundan sonraki eğitimlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas, İsrail'in güneyine roket saldırısı düzenledi

İran'ın ardından onlar da İsrail'e saldırdı!
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı: Puh Allah Bismillah

Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı
LGS sona erdi! İşte sorular ve cevaplar

Maraton sona erdi! İşte LGS cevap anahtarı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
İran, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti

İsrail'e destek için geldi! İran'dan İngiliz savaş gemisine müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.