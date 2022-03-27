Kayseri'de Süper Amatör Küme Play-off maçından sonra saha karıştı

HACILAR, KAYSERİ (DHA) - Kayseri'de Hacılar Erciyesspor'un, Kayseri Şekerspor'u 2-0'lık sonuçla yenerek Bölgesel Amatör Küme'ye yükseldiği Süper Amatör Küme Play-off finalinden sonra iki takım futbolcuları birbirine girdi.

Argıncık 2 Nolu Saha'da oynanan Süper Amatör Küme Play Off finalinde 44'üncü dakikada Murat Mağara ve 53'üncü dakikada Yusuf Karaboğa ile goller bulan Hacılar Erciyesspor, Kayseri Şekerspor'u 2-0'lık sonuçla mağlup ederek gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele etmeye hak kazandı. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi. Emniyet güçleri ve çevredekilerin müdahalesi ile karşılaşmayı kaybeden Kayseri Şekersporlu futbolcular soyunma odasına gitti. Süper Amatör Küme Play-off şampiyonu olan ve gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Hacılar Erciyesspor'a kupa ve madalyaları verildi. Takımlar olaysız şekilde stadyumdan ayrıldı.