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Kayseri'de Sporculara Destek İçin Malzeme Dağıtımı Yapıldı

Kayseri'de Sporculara Destek İçin Malzeme Dağıtımı Yapıldı
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporculara moral, motivasyon ve başarılarını artırmak amacıyla malzeme dağıtım töreni düzenledi. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporculara dağıtılan spor malzemelerinin, il ve ülke temsilinde katkı sağlayacağını belirtti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alınan malzemeler, düzenlenen tören ile sporculara dağıtıldı.

Sporcuların moral, motivasyon ve başarılarını artırmak için Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alınan spor malzemeleri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından dağıtıldı. İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğü önünde düzenlenen malzeme dağıtım törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şube müdürleri, sporcular, antrenörler ve sporcu velileri katıldı. Spor malzemelerini sporculara dağıtan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Bizler sporun yöneticileri olarak sporcularımız için her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Siz değerli sporculardan beklentimiz kendilerinizi geliştirerek ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeniz. Sporcularımıza dağıtılan spor malzemelerinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Malzeme dağıtım töreni sonrası İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Çok Amaçlı Spor Salonu'nu ve Havalı Silahlar Atış Poligonu'nu ziyaret ederek, yeni ekipmanlarına kavuşan sporcularla bir araya gelerek başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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