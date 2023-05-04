Kayseri'de spor kulüplerine tam destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kayseri'deki 243 amatör spor kulüplerine 7 milyon 230 bin TL maddi ve spor malzemesi desteği yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı çerçevesinde Kayseri'deki amatör spor kulüplerine nakdi destek yapıldı. Kayseri Atatürk Spor Salonunda düzenlenen törenle 243 spor kulübüne toplam 7 milyon 230 bin TL nakdi destek yapıldı. Atatürk Spor Salonunda yapılan gerçekleşen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzümcü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, antrenörler, sporcular ve davetliler katıldı. Törende konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun tabana yayılması, sporun gelişmesi ve tesisleşme yönünde hayata geçirdiği projeler sayesinde spor alanlarının artırılarak, spor sevgisinin aşılanması yönünde büyük bir aşama kaydediyor. Bizler de bu yolda Kayseri'miz de sporda birlik, beraberlik ve dayanışmanın tesisi ve sportif hareketliliğin sağlanması adına çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Hem 3'den 93'e halk sağlığının korunması, hem de yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin sağlıklı ve başarılı birer birey olarak yetiştirilmesi en büyük hedefimiz ve önceliğimizdir. Çocuklarımıza ve gençlerimize küçük yaştan itibaren sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Bakanlığımız büyük bir desteğe daha imza atarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de faaliyet gösteren 243 kulübümüze 2023 yılında 7 milyon 230 bin TL nakdi yardım yaparak, spora büyük destek sağlıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, Gençlik Merkezlerimiz, Spor Tesislerimiz, Kamp Eğitim Merkezlerimiz ve Yurtlarımız olmak üzere 3'den 93'e ilimizden her kesime toplamda 75 spor tesisimizle hizmet veriyoruz. Hem gençlerimizin spora erişiminin sağlanması, hem spor kulüplerinin sayısının artması, hem de spor turizminin ülkemizde gelişmesi adına tesisleşmeyi, stratejik hamlelerimizden biri haline getirdik. Yalnızca sayısal bir artışa değil, aynı zamanda nitelik olarak da ülkemize önemli tesislerin kazandırıldığı bir döneme imza attık. Bugün geldiğimiz noktada; dünyanın en iyi, teknik ve altyapı bakımından en etkili spor tesislerine sahip ülkelerinden biriyiz Spor; toplumda kardeşlik, birlik ve huzuru bir arada tutan en önemli unsurdur' bakış açısıyla gerçekleştirilen desteğin, amatör kulüpler ve sporcular için adeta can suyu olmasını temenni ediyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ