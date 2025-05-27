Kayseri'de Sokaklar Bizim 5x5 Futbol Gençlik Kupası Sona Eric

Kayseri'de Sokaklar Bizim 5x5 Futbol Gençlik Kupası Sona Eric
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Kayseri'de düzenlenen 'Sokaklar Bizim 5x5 Futbol Gençlik Kupası' turnuvası tamamlandı. Dereceye giren takımlar Niğde'de yapılacak bölge finallerinde Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı.

Kayseri'de düzenlenen "Sokaklar Bizim 5x5 Futbol Gençlik Kupası" turnuvaları sona ererken, bölge finallerine katılacak takımlar belli oldu.

Argıncık Amatör Spor Tesislerinde oynanan ve birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Sokaklar Bizim 5x5 Futbol Gençlik Kupası maçları sonunda erkek ve kızlarda dereceler belli oldu. Turnuva sonucunda dereceye giren takımlar Niğde'de yapılacak Bölge Finallerinde Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı. Kayseri'yi Niğde'de düzenlenecek bölge finallerinde temsil edecek takımlar şöyle:

Erkekler:

1- Kayseri Spor A

2- Kayseri Spor B

Kızlar

1- Kayseri Gençlerbirliği

2- Kayseri Spor - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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