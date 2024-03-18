Kayseri'de Snowboard Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
Kayseri'de düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi. 166 sporcu mücadele etti ve kategorilerde dereceye giren sporcular belirlendi.
Kayseri'de Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası, müsabakaları tamamlandı.
Erciyes Hacılar Kapı'da düzenlenen yarışlarda Kayseri, Erzurum, Eskişehir, Ankara, Antalya, Bitlis, Bursa, Van, Iğdır, Isparta, Sivas, İstanbul, Sakarya, Erzincan, Kars, Muş'tan 166 sporcu mücadele etti.
İki gün süren yarışlarda kategorilerde dereceye giren sporcular şunlar:
15 Yaş Altı Erkekler Büyük Slalom: 1 - Arda Efe, 2 - Ömer Faruk Deliktaş, 3- Efe İldeş
15 Yaş Altı Kızlar Büyük Slalom: 1 - Mira Tunca, 2 - Kardelen Ennur Çakır, 3 - Aylin Okan
15 Yaş Üstü Erkekler Paralel Büyük Slalom: 1- Ömer Faruk Keleşoğlu, 2- Onur Güler, 3- Efe Yücedal
15 Yaş Üstü Kızlar Paralel Büyük Slalom: 1- Nisa Özsoy, 2- Selin Gülce Güler, 3 - İrem Gezer
15 Yaş Altı Erkekler Slalom: 1- Arda Kuçbay, 2- Ömer Faruk Deliktaş, 3- Kamil Eren Şimşek
15 Yaş Altı Kızlar Slalom: 1- Mira Tunca, 2- Kardelen Ennur Çakır, 3- Serin Ersü
15 Yaş Üstü Erkekler Paralel Slalom: 1- Uğur Koçak, 2- Onur Güler, 3- Efe Yücedal
15 Yaş Üstü Kızlar Paralel Slalom: 1-Selin Gülce Güler, 2- Miray Özsoy, 3- İrem Gezer