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Kayseri'de Snowboard Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

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Kayseri'de düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi. 166 sporcu mücadele etti ve kategorilerde dereceye giren sporcular belirlendi.

Kayseri'de Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası, müsabakaları tamamlandı.

Erciyes Hacılar Kapı'da düzenlenen yarışlarda Kayseri, Erzurum, Eskişehir, Ankara, Antalya, Bitlis, Bursa, Van, Iğdır, Isparta, Sivas, İstanbul, Sakarya, Erzincan, Kars, Muş'tan 166 sporcu mücadele etti.

İki gün süren yarışlarda kategorilerde dereceye giren sporcular şunlar:

15 Yaş Altı Erkekler Büyük Slalom: 1 - Arda Efe, 2 - Ömer Faruk Deliktaş, 3- Efe İldeş

15 Yaş Altı Kızlar Büyük Slalom: 1 - Mira Tunca, 2 - Kardelen Ennur Çakır, 3 - Aylin Okan

15 Yaş Üstü Erkekler Paralel Büyük Slalom: 1- Ömer Faruk Keleşoğlu, 2- Onur Güler, 3- Efe Yücedal

15 Yaş Üstü Kızlar Paralel Büyük Slalom: 1- Nisa Özsoy, 2- Selin Gülce Güler, 3 - İrem Gezer

15 Yaş Altı Erkekler Slalom: 1- Arda Kuçbay, 2- Ömer Faruk Deliktaş, 3- Kamil Eren Şimşek

15 Yaş Altı Kızlar Slalom: 1- Mira Tunca, 2- Kardelen Ennur Çakır, 3- Serin Ersü

15 Yaş Üstü Erkekler Paralel Slalom: 1- Uğur Koçak, 2- Onur Güler, 3- Efe Yücedal

15 Yaş Üstü Kızlar Paralel Slalom: 1-Selin Gülce Güler, 2- Miray Özsoy, 3- İrem Gezer

Kaynak: AA / Spor

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