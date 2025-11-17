Kayseri'de Satranç Türkiye Kupası Sonuçlandı
Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Satranç Türkiye Kupası'nda dereceye girenler belli oldu. 61 ilden 400'e yakın sporcunun katıldığı organizasyonda Baver Yılmaz birinci, Bora Çilek ikinci, Tunahan Makaracı ise üçüncü oldu. 7 sporcu Türkiye Satranç Şampiyonası'nda yarışma hakkı kazandı ve toplamda 500 bin liralık ödül dağıtıldı.
Kayseri'de düzenlenen Satranç Türkiye Kupası sona erdi.
Kocasinan Belediyesinin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle organize edilen Satranç Türkiye Kupası'nda dereceye girenler belli oldu.
61 ilden 400'e yakın sporcunun katıldığı organizasyonda birinciliği Baver Yılmaz, ikinciliği Bora Çilek, üçüncülüğü Tunahan Makaracı elde etti.
Dereceye girip Türkiye Satranç Şampiyonası'nda yarışma hak kazanan 7 sporcuya 500 bin liralık ödül verildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor