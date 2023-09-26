Kayseri'de Renkli Görüntülere Sahne Olan Uluslararası Yarı Maraton

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri seçilen Kayseri'de 7'den 70'e katılımın olduğu 3'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu coşkusu yaşanırken, yarı maraton renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın '150. Yılda 150 Proje' çerçevesinde yer alan Mimar Sinan temalı Kayseri Yarı Maratonu'na 18 ülkeden 210 yabancı sporcu, 40 elit sporcu katıldı. Uluslararası Yarı Maraton'a Türkiye'nin yanı sıra, Belarus, Kongo, Etiyopya, Kenya, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Azerbaycan, Almanya, Endonezya, İran, Kazakistan, Fas, Suriye, Uganda, Özbekistan ve Zimbabve'den 18 ülkeden 210 yabancı sporcu, 40 elit sporcu, 21K, 10K ve Halk Koşusu olmak üzere 7 bin 500 üzeri sporcu katıldı. 'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganı ile düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşuldu. Yarı maratonda, sporcular, Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Yıldızevler ve Anadolu Harikalar Diyarı rotasında ter döktü. Renkli görüntülere sahne olan maratonda, anne ve babalar bebek arabasıyla ve çocuklarıyla katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye '2024 Spor Şehri' Ünvanı verildiğinin müjdesini paylaşırken, 21K Genel Klasman hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde 2022 yılının parkur rekoru da kırılarak, bir ilke imza atıldı. Tüm ödül kazanan ve farklı kategorilerde dereceye giren isimler, www.kayseriyarimaratonu.com internet adresinde canlı sonuçlar listesinde açıklandı. Yarı Maraton'da hem vatandaşlar spor yaptı hem de kadim kentin tanıtımı uluslararası boyutta yapıldı. Bu kapsamda İstanbul, Mersin, Adana, Kocaeli gibi Türkiye'nin dört bir yanından 50'ye yakın koşu grupları katıldı. Koşu gruplarına Mimar Sinan'ın doğduğu eve tanıtım gezisi düzenlendi. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri de Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda yerini alarak, kurulan stantta, sporseverlerin talep ve önerileri dinledi.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Uluslararası Kayseri Yarı Maraton'un 4'üncüsü için hazırlıklara zaman kaybetmeden başlayacak. - KAYSERİ