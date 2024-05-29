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Kayseri'de Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Tamamlandı

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Kayseri'de düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası final yarışlarıyla sona erdi. Şampiyonaya 291 erkek ve 86 kadın sporcu katıldı ve dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kayseri'de dün başlayan Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, final yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize ettiği şampiyona, Melikgazi ilçesindeki Kadir Has Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

Organizasyona, il müsabakalarında barajı aşan 291 erkek ve 86 kadın sporcu katıldı.

Yarışlar, otizm, down ve mental branşı ile gençler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirildi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Spor

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