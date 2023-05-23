Kayseri'de Okul Sporları Yıldızlar Hentbol Yarıfinal Müsabakaları Tamamlandı

Kayseri'de 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar Hentbol Yarıfinal müsabakaları sona erdi.

Atatürk ve Talas Spor Salonları'nda Türkiye Finali'ne kalan 2 kız ve 2 erkek takımına başarı belgeleri ve birincilik madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin, Türkiye Hentbol Federasyonu MHK Üyesi Kamil Dikici, Hentbol Kayseri Temsilcisi ve Federasyon Gözlemcisi Mehmet Fatih Kaymaz, Federasyon Gözlemcisi Hatice Kürkçüo, Osmanlı Ekmek İşletmecisi Osman Yıldırım, Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Fahri Şahin tarafından düzenlenen törenle verildi. Turnuvada görev yapan hakem ve gözlemcilere de başarı belgeleri ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından takdim edildi.

15'er dakikadan 3 devre halinde ve 5 puanlık sisteme göre oynanan müsabakaların ardından yıldız kızlarda A Grubu birincisi olan Aksaray Yusuf Hakiki Baba Ortaokulu takımı, B Grubu ikincisi Adana Orhangazi Ortaokulu'nu 27-17 mağlup ederek Türkiye Şampiyonası'na katılan ilk kız takımı oldu. Yine yıldız kızlarda B Grubu birincisi olan Mersin Şehit İbrahim Gır Ortaokulu takımı, A Grubu ikincisi Konya Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu takımını 37-30'luk skorla mağlup ederek Türkiye Finali'ne adını yazdıran ikinci kız takımı oldu. Yıldız erkeklerde ise A Grubu birincisi Adana Orhangazi Ortaokulu takımı, B Grubu ikincisi Hatay Büyükçat Ortaokulu'nu 25-23 lük skorla mağlup etti Türkiye Finali'ne gitmeye hak kazandı. Yıldız erkeklerde finale adını yazdıran ikinci takım ise A Grubu ikincisi Konya Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, B Grubu birincisi Kayseri İzzet Öksüzkaya Ortaokulu takımı ile 18-18 berabere kaldı, 5 puanlık sistemde Konya takımı 3-2 üstünlük sağladığı için Türkiye Finali'ne kalmaya hak kazandı. - KAYSERİ