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Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyeti

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Narkonokta' faaliyeti kapsamında basketbol maçını izlemeye gelen vatandaşlara 'UYUMA' aplikasyonu hakkında bilgilendirme yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Narkonokta' faaliyeti çerçevesinde basketbol maçını izlemeye gelen vatandaşlara 'UYUMA' Aplikasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince; Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu'nda Melikgazi Belediye Spor - Fenerbahçe Kadın Basketbol takımları arasında oynanan müsabaka öncesi ve devre arasında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Yaklaşık 2 bin kişinin bulunduğu salonda Narkonokta faaliyeti çerçevesinde 'UYUMA' aplikasyonu hakkında anonsla bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü basketbol Kayseri Güvenlik Spor Haberler

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