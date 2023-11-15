Kayseri'de Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 'Narkonokta' faaliyetleri gerçekleştirildi

Polis ekiplerinden vatandaşa uyuşturucu bilgilendirmesi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'Narkonokta' faaliyetleri çerçevesinde vatandaşlara broşür dağıtılarak, bilgilendirilme yapıldı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara broşür dağıtarak, bilgilendirme yaptı. Vatandaşlara uyuşturucunun zararlarını anlatan ekipler, vatandaşlara çanta ve kalem hediye etti.

Uyuşturucu madde kullanımının azaldığını gördüklerini dile getiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Tugay Akbaş, "Bugün burada vatandaşlarımıza yönelik 'Narkonokta' faaliyetimiz çerçevesinde uyuşturucuyla ilgili bilgilendirme yapıp, broşür dağıtacağız. Vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Bu bilgilendirmeyle birlikte İnşallah geri dönüşleri de alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Valimizde bu konuya ağırlık vermekte ve bize sonsuz bir destek sağlamakta. Bu desteklerle bizlerde yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Geçen yıl bu ay itibariyle 3 bin 900 civarında şahsa işlem yapmışken, bu yıl 2 bin 300 şahsa işlem yaptık. Uyuşturucu madde kullanıcısında azalma var. Buna paralel olarak da geçen yılın 2 katı hatta 2 buçuk katı ilimizde uyuşturucu madde yakalaması oldu. Uyuşturucu madde ne kadar çok yakalanırsa o kadar da azalma oluyor. İlimizde tüm okullarda, camilerde, Kur'an kurslarında, KAYMEK'lerimizde, spor okullarında yani akla gelebilecek her yerde eğitim faaliyetlerimiz var. Bu eğitim faaliyetlerimizde annelerimizi, gençlerimizi, öğretmenlerimizi bilgilendiriyoruz. Bu bilgilendirmeler neticesinde son 3 yılda uyuşturucu kullanımında bir azalma var. Yakaladığımız malzeme çoğalabiliyor ama uyuşturucu madde kullanımında azalma görüyoruz" şeklinde konuştu.