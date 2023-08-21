Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı, 125 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, S.B. ve T.K. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 125 gram uyuşturucu madde ile bir adet hassas terazi ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alınırken 125 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi ilçesinde yapılan çalışmalarda; S.B. ve T.K.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda; S.B. ve T.K. gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 25 parça halinde 125 gram uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B.'nin ayrıca 2 kez 'Basit Yaralama ve Uyuşturucu madde Kullanmak' suçlarından arandığı tespit edildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ