Muaythai Hakem Kursu Kayseri'de yapıldı

Kayseri'de 4 farklı ilden 45 adayın katılımı ile Muaythai Hakem Kursu düzenlendi.

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, hakem kursu ile ilgili bilgiler verdi. Ulu; kursa Kayseri, Antalya, Ankara ve Kırşehir'den katılan 45 aday hakemin kursu başarı ile tamamladığını söyledi. Ulu açıklamasına şöyle devam etti;

"Kayseri Muaythai hakem kadromuzda WMC profesyonel, uluslararası, ulusal, bölge hakem statüsündeki hakem kadromuza Aday hakem kursumuzla beraber hakem kapasitemizi artırmış olduk. Eğitime önem veren federasyon başkanımız Hasan Yıldız'a, Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı'ya, kurs yöneticisi Atalay Özmen, Kurs Hocası bölge hakem kurulu başkanı Mustafa Taşkanat, İl Hakem Kurulu başkanı Osman Mutlu ve il hakem kurulu üyelerimiz Uluslararası hakemlerimiz Ahmet Devedaşı, Tülay Karakaş, Kamil Alperen Ulu'ya çok teşekkür ediyorum. Uluslararası başarılara sporcularıyla antrenörleri ile imza atan şehrimizde uluslararası organizasyonlarda görev yapacak profesyonel hakem yetiştirmeye de devam edeceğiz." - KAYSERİ