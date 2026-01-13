Haberler

Muaythai Hakem Kursu Kayseri'de yapıldı

Muaythai Hakem Kursu Kayseri'de yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de düzenlenen Muaythai Hakem Kursu'na, Kayseri, Antalya, Ankara ve Kırşehir'den 45 aday katıldı. Kurs, hakem kadrosunun geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Kayseri'de 4 farklı ilden 45 adayın katılımı ile Muaythai Hakem Kursu düzenlendi.

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, hakem kursu ile ilgili bilgiler verdi. Ulu; kursa Kayseri, Antalya, Ankara ve Kırşehir'den katılan 45 aday hakemin kursu başarı ile tamamladığını söyledi. Ulu açıklamasına şöyle devam etti;

"Kayseri Muaythai hakem kadromuzda WMC profesyonel, uluslararası, ulusal, bölge hakem statüsündeki hakem kadromuza Aday hakem kursumuzla beraber hakem kapasitemizi artırmış olduk. Eğitime önem veren federasyon başkanımız Hasan Yıldız'a, Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı'ya, kurs yöneticisi Atalay Özmen, Kurs Hocası bölge hakem kurulu başkanı Mustafa Taşkanat, İl Hakem Kurulu başkanı Osman Mutlu ve il hakem kurulu üyelerimiz Uluslararası hakemlerimiz Ahmet Devedaşı, Tülay Karakaş, Kamil Alperen Ulu'ya çok teşekkür ediyorum. Uluslararası başarılara sporcularıyla antrenörleri ile imza atan şehrimizde uluslararası organizasyonlarda görev yapacak profesyonel hakem yetiştirmeye de devam edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...

Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum

Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum
Komşusunu elektrikli düzenekle öldürmeye çalışan caninin cezası belli oldu

Elektrikli tuzak davasında karar! Caninin savunması akılalmaz
Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...

Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama