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Kayseri'de Kış Sezonu Kayak Eğitimi Toplantısı Gerçekleşti

Kayseri'de Kış Sezonu Kayak Eğitimi Toplantısı Gerçekleşti
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kış sezonunda yapılacak kayak eğitimleri ve yetenek taramaları için planlama toplantısı düzenledi.

Kayseri'de kış sezonunda kayak sporu bünyesinde yapılacak olan eğitim ve yetenek taramaları ile ilgili olarak Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü'nde planlama toplantısı yapıldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsanKabakcı'nın başkanlığında İlMüdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, şube müdürleri, kayak il temsilciliği yetkilileri ve antrenörler katıldı. Yapılan toplantıda Kayak Branşı TOHM ve SEM sporcularının durum değerlendirmesi ve sezon açılışı planlanması ilk sırada yer aldı. Ardından toplantıda, Sportif Yetenek Taraması, 10 aylık eğitimler ve 2024-2025 yılında yapılacak olan tarama testlerinin planlanması gerçekleştirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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