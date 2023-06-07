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Kayseri'de Karate Kursu'nda Kuşak Terfi Sınavı Gerçekleştirildi

Kayseri'de Karate Kursu'nda Kuşak Terfi Sınavı Gerçekleştirildi

Spor Haberleri

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Karate Kursu'nda kuşak terfi sınavı yapıldı. Sınava çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı. Başarılı olan sporculara sertifikaları törenle verildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Karate Kursu'nda Kuşak Terfi Sınavı gerçekleştirildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören Karate Kursu'nda kuşak terfi sınavı heyecanı yaşandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen terfi sınavına çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı. Küçük sporcular, düzenlenen kursta aldıkları eğitimleri salonda sergileyerek, sınavı başarıyla geçti.

Sınav sonunda başarılı olan sporculara düzenlenen törenle sertifikaları verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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