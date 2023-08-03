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Kayseri'de Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum Projesi kapsamında taekwondo eğitimi verildi

Spor Haberleri

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Hayalini Kuruyorum Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum projesi çerçevesinde açılan kursta, öğrencilere taekwondo eğitimi verildi. Trafik Şube Müdürlüğü ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Develi ilçesinde bulunan taekwondo kursunu ziyaret etti. Ekipler tarafından kursta bulunan öğrencilere taekwondo eğitimi ile birlikte Genel Trafik Kuralları konusunda da eğitim ve bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Hayalini Kuruyorum Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum projesi çerçevesinde açılan kursta, öğrencilere taekwondo eğitimi verildi.

Trafik Şube Müdürlüğü ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Develi ilçesinde bulunan taekwondo kursunu ziyaret etti. Ekipler tarafından kursta bulunan öğrencilere taekwondo eğitimi ile birlikte Genel Trafik Kuralları konusunda da eğitim ve bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trafik Şube Müdürlüğü Jandarma Kayseri Spor Haberler

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