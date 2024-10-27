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Kayseri'de ITF W35 Tenis Turnuvası Sonuçlandı

Kayseri'de ITF W35 Tenis Turnuvası Sonuçlandı
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Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası, final müsabakalarının ardından sona erdi. Tayvanlı Joanna Garland ve Alman Tom Gentzsch, turnuvanın kadınlar ve erkekler kategorisinde şampiyon oldu.

Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Turnuva, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Müsabakalara, 26 ülkeden 300 sporcu katıldı.

Tek kadınlarda Tayvanlı Joanna Garland, Çağla Büyükakçay'ı yenerek turnuvayı birinci tamamladı. Tek erkeklerde ise Alman Tom Gentzsch, Bosna Hersekli raket Mirza Basic'i yenerek şampiyon oldu.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor

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