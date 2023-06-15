Kayseri'de İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası düzenlendi

Kocasinan Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciği işbirliğiyle düzenlenen 'İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası', ödül töreniyle son buldu. Turnuvada dereceye giren minik sporculara ödüllerini veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, zeka oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu belirterek, çocukların yeteneğini geliştirmesi konusunda her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciği işbirliğiyle düzenlediği 'İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası', ödül töreniyle son buldu. Turnuvada dereceye giren minik sporculara ödüllerini veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, zeka oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu belirterek, çocukların yeteneğini geliştirmesi konusunda her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail İslambay Çelik, Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Veysi Arslan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Çocuklarla sohbet edip, yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, çocukların zeka sporu turnuvası ile hem eğlendiğini hem de öğrendiğini belirterek; "Öncelikle turnuvaya katılan bütün takımlarımızı ve miniklerimizi tebrik ediyorum. Bu turnuvada kazanan Türkiye'nin geleceği çocuklardır. Rabbim, başarılarını daim etsin. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu noktada çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla turnuva düzenledik. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için bu tur organizasyonları artırarak, devam edeceğiz. Hepinizi göstermiş olduğunuz üstün başarılardan ötürü tebrik ediyor, sizleri yetiştiren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası, ödül töreniyle son buldu. İlkokul öğrencilerinin katıldığı turnuva, B kategori 6-7 yaş, A Kategori 8-9 yaş olmak üzere 2 kategori yer aldı. Turnuva, dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin dağıtılması ile program sona erdi.

MİNİKLER A KIZLAR GENEL FİNAL SIRALAMASI

1-Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu

2- Sümer Osman Göksu İlkokulu -2.Takım

3- Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu-4.Takım

4-Argıncık Şehit Kadir Çelebi İlkokulu

MİNİKLER B KIZLAR GENEL FİNAL SIRALAMASI

1-Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu

2- TED Kayseri Koleji Vakfı Özel İlkokulu

3-Demir Karamancı İlkokulu

4- Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu

MİNİKLER A GENEL FİNAL SIRALAMASI

1- Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu

2-Habibe Taş İlkokulu

3- TED Kayseri Koleji Vakfı Özel İlkokulu

4-Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu-4.Takım

MİNİKLER B GENEL FİNAL SIRALAMASI

1- Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu

2-Ahmet Paşa İlkokulu

3-Özel Tevfik Kuşoğlu İlkokulu

4- Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu-2.Takım - KAYSERİ