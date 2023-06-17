Kayseri'de Gençler Yaz Spor Okullarıyla Spora Doyacak

Kayseri'de gençler spora doyacak

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı:

"Çocuklarımızın hayali bizim vazifemizdir"

KAYSERİ - Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaz spor okulları çerçevesinde 50'nin üstü branşta hizmet verileceğini söyleyerek, aileleri çocuklarını spora yönlendirmelerini istedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okulların kapanmasıyla beraber harekete geçildi. Bu yıl 'Yaza hareketli giriyoruz' sloganı ile başlayacak olan ve 50'nin üzerinde branşın yer alacağı yaz spor okulları ile gençler hem spora yönlendirilerek hem de yeteneklerini keşfedecek. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızı, okulların kapanmasıyla birlikte yaz döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde illerimizde 'Yaza hareketli giriyoruz' sloganımızla başlatılacak olan ve birçok branşta eğitmen ve eğiticilerimiz eşliğinde çalışmalara başlatıyoruz. Yaz spor okulları bizim önemli bir çıkışımızdır. Altyapıda eğitmenlerimizi ve tesislerimizi hazırladık. Havuzlarımızdan spor salonlarımıza, açık tesislerimizden tüm kapalı alanlarımıza ve gençlik merkezlerimize kadar bu hazırlığımızı tamamladık. Bundan sonrasında yoğun eğitim ve öğretim temposunun akabinde çocuklarımızı ve gençlerimizi tüm tesislerimizdeki kayıt merkezlerine bekliyoruz. Velilerimizin de çocuklarımızın bir branşı gerçekleştirmesi için müracaatlarını ve burada güzel eğitimlerle de bunların devam etmesini yaz boyu devam etmesini diliyoruz. Biz hazırız, ekiplerimiz, eğitimcilerimiz hazır. İnşallah yaza hareketli giriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Onların hayali bizim vazifemizdir"

Çocukların hayalinin kendilerinin vazifesi olduğunu kaydeden Kabakcı, "Biz bu dönemde 50'nin üzerinde branşla çalışacağız. Hem geleneksel branşlar hem paralimpik dediğimiz engelli birimi de oluşturduk. Buradaki takım sporlarından ferdi sporlara, paralimpik dallardan engel tanımaz kardeşlerimizin tüm branşlarına kadar, atıcılıktan atletizme, voleyboldan hentbola, yüzmeden su sporlarına kadar her branşta yaz spor okullarını açıyoruz. Kış sporlarını da geliştireceğiz. Tüm branşlarda hizmetimizi sürdüreceğiz. Çağın hastalığı hareketsizlik. Ailelerimiz gerçekten çok şuurlandı. Biz sporun tabana yayılması olgusunun ailelerden başladığına inanıyoruz. Spor kültürünün ailelerden geçtiğine inanıyoruz. Özellikle annelerimiz çok şuurlu. Bu konularda ailelerle birlikte sporun gelişimini çok önemli bir çıkış noktası olarak görüyoruz. Annelerimizin ve babalarımızın, çocuklarımızı bir branşa yönlendirmelerini bekliyoruz. Bizde bu konuda kendilerine her türlü yardımı yapmaya hazırız. Herkesi salonlarımıza, havuzumuza ve gençlik merkezlerimize bekliyoruz. Onların hayali bizim vazifemizdir. Bu yaza da inşallah hareketli gireceğiz" şeklinde konuştu.