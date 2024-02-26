Kayseri'de Futbolseverler Argıncık Stadı'nda Akın Etti

Kayseri'de hafta sonu futbolseverler Argıncık Stadı'nda akın etti.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2023-2024 sezonunda normal sezonun ardından Play-Off yarı final heyecanı yaşandı. Argıncık stadı 1 Nolu Sahada oynanan Yahyalıspor- Kayseri Esen Metal SK ve Kayseri Atletikspor ile Erciyes Esen Makina FK karşılaşmalarına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin civarında futbolseverler her iki karşılaşmayı büyük heyecanla takip ettiler.

Tribünler tıklım tıklım doluyken futbolseverler karşılaşmayı saha kenarlarından takip ettiler. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen futbolseverler keyifli karşılaşmaların ikisinde penaltı atışlarını izlediler. - KAYSERİ