Kayseri'de Futbol Antrenörleri için Sürekli Gelişim Telafi Semineri Düzenlenecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) işbirliğinde Kayseri'de futbol antrenörleri için sürekli gelişim telafi semineri düzenleneceği açıklandı. Seminere amatör çalıştırıcı ve TFF Grassroots-C lisans sahibi antrenörler katılabilecek.

Kayseri'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) işbirliğinde Futbol Antrenörleri için Sürekli Gelişim Telafi Semineri düzenlenecek.

TÜFAD Kayseri Şubesi tarafından yapılan açıklamada; Haziran ayında yapılan Sürekli Gelişim Semineri'ne katılamayan ve bu nedenle çalışma izni alamayan antrenörler için telafi semineri düzenleneceği duyuruldu. Seminere amatör çalıştırıcı ve TFF Grassroots-C lisans sahibi antrenörler katılabilecek. TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, yapılan ilk seminere çeşitli sebeplerle katılamayan antrenörlerin bu telafi seminerinden yararlanabileceklerini söyledi. Yozgat, "Zorunlu Eğitim Semineri'ne katılmayan antrenörlerimiz sezon içinde çalışma izni alamıyor. Bu nedenle daha önce yaptığımız seminere belirli mazeretler ile katılamayan antrenörlerimiz için telafi semineri düzenleyeceğiz .Yeni sezon öncesinde yapılacak bu seminere katılarak antrenörlerimiz çalışma izni alabilecek" dedi.

TFF-TÜFAD iş birliğinde Eylül ayı içerisinde düzenlenecek olan seminerin tarihi önümüzdeki günlerde netlik kazandıktan sonra katılımcılara duyurulacak. - KAYSERİ