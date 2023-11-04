Kayseri'de 'Fabrika Voleybol Okulu' açıldı

Kayseri'de, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından 'Fabrika Voleybol Okulu' açıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kurulan ve Türkiye'de; 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol, yeni okulunu Kayseri'de açtı. Fabrika Voleybol'un Kayseri'deki okulunun açılışı, Gevher Nesibe Spor Salonu'nda düzenlenen açılış antrenmanı ile yapıldı. Açılışa Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, antrenörler, sporcular ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Altyapıya sporcu kazandırmak için yapılan bu proje için Türkiye Voleybol Federasyonuna teşekkür ederiz. Voleybol fabrikasında yetişen sporcularımızı inanıyorum ki üst liglerde, milli takımlarda göreceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ