Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde Plaj Voleybolu Turnuvası Başlıyor
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Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı ve 29 takımın katılacağı plaj voleybolu turnuvası yarın başlayacak. Turnuvada, 16 erkek ve 13 kadın takımı ter dökecek. Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden takımlar da turnuvaya katılacak.
Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı ve 29 takımın katılacağı plaj voleybolu turnuvası yarın başlayacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Kayseri Erciyes AŞ iş birliğiyle düzenlenen turnuva, yerli ve yabancı oyuncuların katılımıyla Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 rakımda özel olarak hazırlanan alanda gerçekleştirilecek.
Turnuvada, 16 erkek ve 13 kadın takımı ter dökecek.
13 Ağustos'ta sona erecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden takımlar katılacak.