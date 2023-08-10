Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde Plaj Voleybolu Turnuvası Başlıyor

Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı ve 29 takımın katılacağı plaj voleybolu turnuvası yarın başlayacak. Turnuvada, 16 erkek ve 13 kadın takımı ter dökecek. Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden takımlar da turnuvaya katılacak.