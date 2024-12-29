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Kayseri'de Engelli Sporlarına Destek Verecek Deva Spor Kulübü Kuruldu

Kayseri'de Engelli Sporlarına Destek Verecek Deva Spor Kulübü Kuruldu
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Kayseri'de kurulan Deva Spor Kulübü, engelli spor branşlarının yanı sıra tüm spor branşlarında faaliyet gösterecek. Kulüp Başkanı Bekir Ulu, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve sosyal katılımı artırmak amacıyla çalışacaklarını belirtti.

Kayseri'de faaliyet gösterecek olan Deva SporKulübü; kuruluş çalışmalarını tamamlayarak tescilini aldı. Spor branşlarında faaliyet gösterecek olan Deva Spor Kulübü'nün en büyük özelliği ise tüm engelli spor branşlarında faaliyet göstermesi olacak.

Kayseri'de yeni bir spor kulübü tescilini yaptırarak faaliyetlerine başladı.BekirUlu'nun başkanlığında kurulan kulüp; tüm spor branşlarının yanında, engelli spor branşlarında da mücadele edecek. Görme Engelli olan KulüpBaşkanı Bekir Ulu; geçmişte sporcu, yönetici ve başkan olarak edindiği tecrübeleri bu kez Deva SporKulübü için kullanacak. Deva SporKulübü'nün yönetimi ise Bekir Ulu (Başkan), Sedat Bozbay (Başkan Yardımcısı), Tolga Perk (Genel Sekreter), Melis Gizem Ulu (Sayman), Hacer Avşar (Üye), Nebi Akça (Üye), Aras Ekinci (Üye) isimlerinden oluşuyor.

Mavi beyazlı renklere sahip olan kulüp resmi olarak tescilini yaptırarak faaliyetlerine resmen başladı. KulüpBaşkanı Bekir Ulu; amaçlarının spor yapan, sağlıklı nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Ulu, "Geçmişteki tecrübelerimizden yararlanarak tüm engelli spor branşlarının yanında normal spor branşlarında çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve topluma kazandırmak için çaba harcayacağız. Çocuklarımızın sosyal faaliyetlere katılmalarını sağlayacağız. Engelliler için daha güçlü daha olumlu bir şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Yönetimimizde her alandan tecrübeli ve güçlü isimler bulunuyor. 2025'e iyi bir başlangıç yaparak katılacağımız tüm branşlarda ismimizi duyurmak istiyoruz. Özellikle iş insanlarından ve esnaflarımızdan destek bekliyoruz. Kar amacı gütmeyen gençlik kulübüyüz. Bu nedenle desteğe ihtiyacımız var.Herkesi kulübümüze bekliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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