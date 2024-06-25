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Kayseri'de Eğitim ve Spor Camiasının Tanınmış İsmi Mehmet Emin Nas Hayatını Kaybetti

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Kayseri eğitim ve spor camiasının tanıdık isimlerinden Mehmet Emin Nas, 66 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar öğretmenlik ve futbol antrenörlüğü yapan Nas, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kayseri eğitim ve spor camiasının tanıdık isimlerinden Mehmet Emin Nas hayatını kaybetti. 66 yaşındaki öğretmen ve antrenör Mehmet Emin Nas, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri eğitim ve spor camisaının önemli isimlerinden Mehmet Emin Nas, hayatını kaybetti. Uzun yıllar Fevzi Çakmak Lisesi'nde öğretmenlik yapan, ayrıca futbol antrenörlüğü de yapan Mehmet Emin Nas, 66 yaşında yaşamını yitirdi. Merhum Nas, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, antrenörler, eski sporcuları, meslektaşları ve öğrencileri katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hulusi Akar Kayseri Futbol Spor Ölüm Eğitim Yaşam Spor Güncel Haberler

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