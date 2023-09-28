Kayseri'de drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza

Kayseri'de polis ekipleri, drift atarak vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 20 bin 342 TL ceza yazdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri drift yapmak suretiyle vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürerek, huzuru bozan bir aracı tespit etti. Yapılan tespit sonrası sürücüye 20 bin 342 TL para cezası yazıldı. - KAYSERİ