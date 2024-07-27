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Kayseri'de Dragon Festivali'nin ilk etabı tamamlandı

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Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali'nin ilk etabı tamamlandı. Festivalde 35 takımdan yaklaşık 700 sporcu yarıştı. Kayseri Spor AŞ birinci oldu.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali'nin ilk etabı tamamlandı.

Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı. Yarışların ilk etabında sporular 250 metrelik parkuru tamamlamak için mücadele etti.

Seri yarışları sonunda ilk 6'ya kalan Kayseri Spor AŞ, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü, HES Kablo, KCETAŞ ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı takımları Dragon Bot Federasyon Kupası için kıyasıya yarıştı.

Kupa yarışını 1.01 dakikada tamamlayan Kayseri Spor AŞ birinci oldu.

Festival, yarın yapılacak Fun, Fun Sport ve Sport kategorilerinin eleme ve final yarışlarıyla tamamlanacak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuşçu'nun yakın zamanda herkesin ilgi gösterebileceği alternatif bir aktivite merkezi olacağını söyledi.

Kaynak: AA / Spor

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