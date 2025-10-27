Haberler

Kayseri'de Cumhuriyet Temalı Muaythai ve Jujitsu Şampiyonası Düzenlendi

Kayseri'de Cumhuriyet Temalı Muaythai ve Jujitsu Şampiyonası Düzenlendi
Kayseri Muaythai İl Temsilciliği tarafından yapılan 'Cumhuriyete Giden Yol Atatürk ve İsmail Hakkı Durusu Muaythai Şampiyonası' 170 muaythai ve 40 jujitsu sporcusunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kayseri'de 29 Ekim etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Muaythai İl Temsilciliği tarafından 25-26 Ekim tarihleri arasında 'Cumhuriyete Giden Yol Atatürk ve İsmail Hakkı Durusu Muaythai Şampiyonası' gerçekleştirildi.

Kayseri; 29 Ekim etkinlikleri kapsamında iki önemli turnuvaya ev sahipliği yaptı. Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri Federasyon Temsilcisi FatihKağan Ulu, yapılan etkinlikler hakkında bilgi verdi. Ulu; "Atatürk, Milli mücadele kahramanları ve Bandırma Vapuru'nun kaptanı Kayseri Zincidereli İsmail Hakkı Durusu'yu anma programı yaparak gençlerimizle cumhuriyetin değerlerinin önemini vurguladık. Türkiye Muaythai Federasyonumuza bağlı olan Jujitsu branşımdan sporcularımız ile de Cumhuriyet Şampiyonası yaptık. Muaythai branşında 170 sporcu, Jujitsu branşından 40 sporcu ile iki ayrı şampiyonayı tamamladık. Aynı zamanda 2026 yılı faaliyetlerine hazırlık niteliği taşıyan şampiyonalarımız Gençlerimizin kıyasıya mücadelelerine sahne oldu, İnşallah 2025 yılındaki ulusal ve uluslararası başarılarımızı 2026 yılında da bir üst çıtaya çıkararak devam ettireceğiz" dedi.

Yapılan şampiyona sonrasında Golden Spor şampiyon, Başarı Spor ikinci, Erva Sağlık Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Yapılan müsabakaları Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Federasyon Bölge Başkanı Halil Demir, Talas İlçe Müdürü Ferdi Şafak takip etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
