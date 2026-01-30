Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin "3. Kış Dönemi Spor Okulu" kayıtları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen 3. Kış Dönemi Spor Okulu için kayıtlar başladı. Futboldan basketbola, okçuluktan tenise kadar birçok branşta kurslar 17 Şubat'ta başlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenecek, "3. Kış Dönemi Spor Okulu"nun kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ tarafından düzenlenen futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa birbirinden farklı branşların yer aldığı kurslar, 17 Şubat'ta başlayıp 29 Mart'ta tamamlanacak.

17 spor tesisinde, yetişkin kursları, cimnastik, yüzme, futbol, basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, okçuluk, geleneksel okçuluk, buz pateni, kick boks, voleybol, badminton, atletizm ve wushu tao kursları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi

Aleyna Çakır davasında mahkemeden kritik karar
ABD'de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı

Trump görev vermişti! Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar