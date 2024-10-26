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Kayseri'de 21 Yaş Altı Ragbi Türkiye Şampiyonası Başladı

Kayseri'de 21 Yaş Altı Ragbi Türkiye Şampiyonası Başladı
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Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ragbi Şampiyonası, Kayseri'de 16 ilden 450 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyona, yarın final maçlarıyla son bulacak.

TÜRKİYE Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 16 ilden 450 sporcunun katıldığı 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Ragbi Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de başladı.

Kayseri'de bulunan bin 850 metre yükseklikteki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından 16 ilden 450 sporcunun katıldığı 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ragbi Şampiyonası başladı. Şampiyonada Ankara, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, İznik, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kastamonu, Konya, Ordu, Samsun, Trabzon ve Tokat olmak üzere 16 farklı şehirden 450 sporcu yarıştı. Türkiye Ragbi Federasyon As Başkanı Engin Kömürcü, "Burası spor yapmak ve kamp yapmak için şartları olağanüstü elverişti bir alan. Bin 800 rakımın üzerindeyiz. Burası Türkiye'deki sporcuların kullanabileceği güzel yerlerden bir tanesi. Tabii yeni olması buranın tanıtımının yapılması bizim için de güzel bir şey. Böyle güzel bir tesisi Türk sporuna, Türk gençliğinin hizmetine sunan Kayseri büyükşehir belediye başkanına buradan tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu'da ilk defa ragbi turnuvası düzenlendiğini belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise vatandaşların, yeni sporların Kayseri'de olmasını güzel bulduğunu vurguladı.

20 erkek ve 10 kadın takımının katıldığı şampiyona, yarın final maçlarıyla son bulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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