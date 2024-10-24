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Kayseri'de 2024-2025 Okul Sporları Sezonu Fikstürü Çekildi

Kayseri'de 2024-2025 Okul Sporları Sezonu Fikstürü Çekildi
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kayseri'de düzenlenecek olan futsal, futbol, hentbol, basketbol ve voleybol branşlarının fikstür çekimi gerçekleştirildi.

2024-2025 Okul Sporları Sezonu'nda Kayseri'de yapılacak olan futsal, futbol, hentbol, basketbol ve voleybol branşlarının fikstür çekimi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları 2024-2025 Sezonu Faaliyet Programı çerçevesinde düzenlenecek olan takım sporları için fikstür çekimi gerçekleştirildi. Bu sezon düzenlenecek olan futsal, futbol, hentbol, basketbol ve voleybol branşlarının grup kura çekimleri Spor Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Kura Çekimine Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin, okul yöneticileri ve antrenörler katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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