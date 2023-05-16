Kayseri'de 19 Mayıs GençlikKupası Tenis turnuvası tamamlandı

Kayseri'de 115 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği 19 Mayıs Gençlik Kupası Tenis Turnuvası sona erdi.

Kayseri'de 115 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği 19 Mayıs Gençlik Kupası Tenis Turnuvası sona erdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile 13-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında 19 Mayıs Gençlik Kupası Tenis Turnuvası düzenlendi.

AHD Spor Tesislerindeki turnuvada kadın ve erkek 10 kategoride toplamda 115 sporcu kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda dereceye girenlere törenle ödülleri verildi. - KAYSERİ