Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel plaj voleybolu turnuvası düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenecek plaj voleybolu turnuvasının kayıtları başladı. Turnuva, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' temasıyla gerçekleştirilecek. Turnuvaya 8 kadın ve 16 erkek takım katılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" teması ile düzenlenecek plaj voleybolu turnuvasının kayıtlar başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sporseverlerin takımlar halinde kayıt yaptırabileceği turnuva için son kayıt tarihi 2 Temmuz olarak belirlendi.

4-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada maçlar 16.00-20.00 saatleri arasında oynanacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" teması ile Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri'nde düzenleyecek turnuvada 8 kadın, 16 erkek takım yer alacak.